Via Veneto, shopping dei tedeschi di Deka: acquisita la sede Deloitte-Amazon

Ferma l'economia di Roma ma non il risiko di vendite e acquisizioni del patrimonio immobiliare storico. Ardian, insieme a Prelios SGR, perfeziona la vendita dell’headquarter di Deloitte nel cuore del centro storico di Roma, in Via Vittorio Veneto, a Deka Immobilien che ha agito tramite un fondo italiano gestito da IQ EQ.

L’importante opera di riqualificazione a cui è stato sottoposto lo storico edificio, prima sede dell’IRI e poi di Fintecna e progettato nel 1928 dall’architetto Carlo Broggi, ha permesso di restituire alla città un edificio all’avanguardia in linea con i più alti standard internazionali sia in termini di tecnologia che di caratteristiche ESG.

Gli headquarter di Deloitte e Amazon

L’immobile è l’headquarter romano di Deloitte, che ha raggruppato le 2.600 persone che occupavano le sue diverse sedi in città. Anche Amazon ha deciso di farne il proprio headquarter nella Capitale. Con una piena adesione agli ideali che ispirano lo Studio in tutti gli interventi di rigenerazione urbana, anche la riqualificazione di via Veneto 89 si propone di coniugare la funzionalità richiesta all’edificio moderno con la classicità della tradizione romana.

Le certificazioni post rigenerazione

L’imponente progetto di riqualificazione realizzato da Ardian ha permesso all’edificio di puntare all’ottenimento di tre certificazioni LEED, BREEAM e WELL, uno dei pochi a Roma a potere vantare tale livello qualitativo. Le certificazioni assicurano non solo efficienza energetica e sostenibilità ambientale, ma anche i più elevati standard di promozione della salute e del benessere sul posto di lavoro. L’immobile, nonostante la sua storicità e i vari vincoli che ne conseguono, è già conforme agli ambiziosi obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi in termini di emissioni di CO2, a dimostrazione di come gli ingenti interventi di riqualificazione siano stati indirizzati con maestria ad abbattere le emissioni e i consumi dell’edificio.

Non sorprende quindi che un importante conduttore istituzionale come Deloitte abbia deciso di trasferire nell’edificio il nuovo headquarter romano andando a occupare circa 20.300 m2 e che anche Amazon abbia scelto via Veneto per i suoi uffici occupando altri 2.800 m2.

“La scelta di Deloitte di consolidare le sue sedi romane nell’immobile di via Veneto, dimostra ancora una volta come solo edifici di qualità in linea con i più alti standard siano in grado di attrarre società internazionali come utilizzatori, ma anche capitali internazionali come investitori. La trasformazione del patrimonio immobiliare delle nostre città in edifici green sarà la chiave della ripresa del mercato, e sarà necessaria per la sua valorizzazione, sia per il settore uffici che per il settore living. Ardian ha fatto di questa filosofia la sua strategia principale in Italia e negli altri paesi Europei in cui investe”.r commerciale.

Il fondo immobiliare italiano di Deka è stato assistito da Bertacco Recla & Partners come consulente legale, Bureau Plattner come consulente fiscale, Drees & Sommer come consulente tecnico e Cushman & Wakefield come consulente commerciale.