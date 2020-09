Vigilante ferito con una cesoia alla testa: è gravissimo. Arrestato collega

I carabinieri della stazione di Pomezia hanno arrestato il 19enne che mercoledì mattina alle 4.30 ha colpito con una cesoia alla testa una guardia giurata nel gabbiotto di vigilanza dell'Interporto di Santa Palomba, vicino Roma, lasciandolo a terra in fin di vita. Il giovane era anche lui un vigilante e compagno di turno della vittima.

I due avrebbero litigato per futili motivi e, dopo la discussione, il 19enne avrebbe colpito il collega alla testa con una cesoia alle 2.30 di questa notte. L'uomo sarebbe stato ritrovato, in un lago di sangue, circa due ore dopo da un camionista che doveva uscire dall'Interporto e per questo era andato a chiedere informazioni.

La vittima si trova all'ospedale San Camillo ed è stata sottoposta ad una operazione per l'asportazione di una vasta emorragia celebrale. Il 19enne è stato arrestato. "Ho avuto paura e sono scappato", ha detto ai militari che lo hanno fermato e trasportato nel carcere di Velletri a disposizione dell'autorità Giudiziaria.