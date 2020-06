Vigili del fuoco, cambio al vertice: Francesco Notaro nuovo comandante di Roma

Cambio al vertice del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma: dopo due anni Giampietro Boscaino lascia via Genova ed al suo posto arriva Francesco Notaro.

Entrambi vigili del fuoco di lunga esperienza e tutti e due ingegneri, Boscaino andrà a dirigere la Regione Basilicata, mentre Notaro ha nel curriculum il comando dei vigili del fuoco di Grosseto, Taranto, Padova, Livorno e Perugia.

A presiedere la cerimonia che si è svolta martedì mattina nella sede di via Genova, c'era il capo del corpo vigili del fuoco Fabio Dattilo che ha elogizto il personale dei vigili del fuoco per come ha gestito la crisi dovuta al coronavirus. “C'è bisogno di simboli - ha detto Dattilo -. Stiamo uscendo dal Covid e abbiamo bisogno di segnali di positività, di contatti, gomito a gomito per tornare alla normalità”. Strizzando l'occhio al futuro, Dattilo ha anche detto di sperare “che i soldi arrivino presto e sicuri nelle tasche dei vigili del fuoco” riferendosi ai provvedimenti di sostegno economico in discussione in queste ore in parlamento.

Boscaino, visibilmente commosso durante la cerimonia, ha riconosciuto che l'incarico di comando dei vigili del fuoco di Roma è “il completamento di una carriera”. La direzione della Regione Basilicata e del comando di Matera in sede vacante fino a gennaio, “è un lavoro che farò sempre con la stessa voglia perché questo lavoro va fatto con le giuste motivazioni e la giusta adrenalina”, ha proseguito.