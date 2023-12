Vigili del Fuoco, Sos dei sindacati: "Allarme rosso, mancano mezzi e uomini"

Gravi carenze di uomini e automezzi per i Vigili del fuoco di Roma. E' quanto si legge in una nota della Fp Cgil Vvf Roma e Lazio che denuncia "la grave situazione operativa, ormai cronica, nella nostra provincia".

Sono ormai quotidiane le chiusure di sedi operative o la sospensione di squadre e mezzi speciali, determinate dalla carenze di uomini e di automezzi, che rende estreme e difficoltose le condizioni di lavoro del personale e meno celere il servizio che si dovrebbe garantire alla cittadinanza.

L'ultimo caso

Ultimo episodio l'incendio di un luogo di culto in zona Vermicino, la parrocchia di sant'Andrea Apostolo, sono intervenute 10 squadre di vigili del fuoco, dove a causa dell'ennesima chiusura della sede di competenza, Frascati, l'intervento ha richiesto l'arrivo da squadre di zone limitrofe, la prima squadra sul posto quella di Marino, con un inevitabile ampliamento dei tempi di intervento - continua la nota del sindacato -. Non sono bastati i segnali dei giorni scorsi, con i gravi eventi di Tivoli, a smuovere l'amministrazione disattenta alla grave situazione romana.

Lunedì da incubo

Anche nella giornata di lunedì per un intervento in edifici di elevata altezza, zona Primavalle, è stato necessario ricorrere all'autoscala proveniente da Pomezia distante 50 chilometri, causa l'indisponibilità delle altre 2 autoscale impegnate, ma come denunciato da tempo in numero nettamente inadeguato alle esigenze della Capitale e della sua area metropolitana. E necessario mettere fine alla politica degli annunci che da troppo tempo pervade l'amministrazione a tutti i livelli e la politica ed agire concretamente sugli organici e gli automezzi per rendere adeguata la struttura del soccorso Romano", conclude la Cgil.