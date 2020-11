Vigili Roma: sesso in auto con la radio accesa e la sala operativa registra

Una coppia di vigili urbani di Roma trasforma l'auto di servizio di stanza al campo rom di Tor di Quinto in un'alcova e consuma un rapporto sessuale lasciando la radio di servizio accesa.

Per i colleghi della sala operativa in ascolto silenzioso, è un “fuori onda che resterà nella storia con i due colleghi travolti da un'insolita passione che si esibiscono in una chat audio in pieno turno di notte.

A raccontare la storia surreale di “cinquanta sfumature di vigili urbani” è il quotidiano Leggo e la conferma di quanto accaduto nell'auto in presidio al campo nomadi è lo stesso comandante dei Vigili Urbani di Roma, Stefano Napoli che ha annunciato l'apertura di un'inchiesta interna. E per vigili romani, l'amplesso trasmesso in diretta in sala operativa diventa subito barzelletta.