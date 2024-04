Vigili urbani, busta paga più pesante: arrivano gli aumenti di stipendio

In arrivo stipendi più pesanti per la Polizia Locale di Roma Capitale. Buste paga più cospicue per i vigili della Capitale, nuovi livelli di responsabilità e maggiori possibilità di crescita professionale. Dopo sedici anni di attesa è stata approvata la modifica dell’ordinamento professionale.

Un provvedimento “che favorisce la valorizzazione delle professionalità interne e lo sblocco delle posizioni di responsabilità ferme dal 2008”, fanno sapere dalle risorse umane del Campidoglio.

Cosa cambierà

In media, tra i gradi bassi e i dirigenti, gli aumenti netti mensili saranno di circa 200 euro. I livelli di responsabilità per gli agenti diventeranno tre, a cui corrispondono specifici riconoscimenti indennitari previsti dal contratto decentrato sottoscritto nel dicembre scorso. Definiti pure i criteri di accesso alla copertura di incarico di responsabilità. Oltre agli istruttori, che restano privi di incarichi di responsabilità, ecco gli istruttori coordinatori che percepiranno un’indennità di 900 euro lordi l’anno. Per i coordinatori esperti invece circa 1600 euro annui. Per quanto riguarda i funzionari sono quattro i livelli crescenti e le rispettive indennità riconosciute: responsabile di singola o più attività di reparto a cui spettano 3mila euro l’anno; responsabile di reparto (3100 euro); responsabile di sezione (3200 euro) e responsabile di sezioni che arriverà a percepire 4mila euro l’anno in più.

Il nuovo ordinamento professionale

“Un provvedimento volto a garantire un miglior presidio del territorio e un maggior impegno sulla sicurezza stradale” si legge nel provvedimento firmato da Andrea Catarci. Il nuovo ordinamento, atteso dai caschi bianchi da quasi vent’anni, servirà anche per “migliorare le condizioni di lavoro degli agenti per potenziare l’offerta dei servizi alla cittadinanza in vista delle sfide che attendono Roma”. Il Giubileo in primis. Modificate anche le procedure di accesso alla copertura degli incarichi di responsabilità per l'area dei funzionari alle quale si accederà rispondendo ai bandi di avviso rivolti agli interni.

Nuovi assunti

Ora si dovrà fare un superlavoro per le assunzioni giubilari. Il Concorsone dovrebbe dare una boccata di ossigeno al Corpo che vede una mancanza di circa 1500 uomini. Non si riescono a coprire i servizi minimi e i nuovi assunti potranno dare un nuovo corso alla lotta alle doppie file a all'abusivismo commerciale. La formazione sarà affidata a tecnici esperti che, nella scuola di Cinecittà, sono pronti ad insegnare il lavoro di Vigile ai nuovi agenti che prenderanno servizio a partire da agosto.