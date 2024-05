Vigili Urbani, in campo nuovi 800 agenti. Arvu: "Sotto organico di 4000 unità"

Oggi hanno preso servizio 800 nuovi Vigili Urbani a Roma. Finalmente una boccata d'ossigeno per il Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale.

Siamo sotto organico di 4000 unità così come prevede la legge regionale numero 1 del 2005.

L'appello a Gualtieri

Voglio lanciare un appello al sindaco Gualtieri. In quest'ultimo concorso da lei voluto ci sono 1900 riconosciuti idonei. Sindaco, perché non assumerli subito in modo da affrontare il Giubileo preparati e presenti al fine di dare servizi e sicurezza ai cittadini. Abbiamo fatto questa richiesta al Ministro Salvini lo scorso 2 maggio con un invito formale da parte della nostra Associazione.

Richiesta alla Meloni

La stessa richiesta è stata inviata anche alla Premier Giorgia Meloni al fine di dare un congruo contributo al Comune di Roma che consenta di prendere in organico tutti gli idonei.