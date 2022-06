Vigna Clara riapre dopo 32 anni: partito dalla stazione il primo treno

La stazione di Vigna Clara ha ripreso a funzionare. Lunedì 13 giugno, alle 7.42, è partito infatti il primo treno, dopo che per 32 anni la stazione era rimasta chiusa.

La stazione infatti era stata attivata nel 1990, per i Mondiali di Calcio, ma chiusa dopo alcuni giorni e così rimasta per oltre 30 anni. Ma dal 13 giugno la stazione collegherà Roma Nord al resto della città. Ma nel futuro della stazione non c’è solo la riapertura, anche lavori per creare parcheggi, nuovi accessi e il raddoppio dei binari, così come spiegato dal presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. "Abbiamo chiesto a Rfi la possibilità di realizzazione dei parcheggi a spina su Via Monterosi a carico del Municipio, considerare la copertura del tratto mancante dei binari per riunire i due quartieri di Via Tuscia e Via Monterosi e l'apertura di un varco di accesso alla Stazione di Vigna Clara alla fine di Via Monterosi per agevolare l'accesso dell'utenza dal futuro parcheggio. I prossimi anni saranno quelli decisivi per il raddoppio del binario e la chiusura definitiva dell'anello ferroviario".