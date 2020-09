Roma

Giovedì, 24 settembre 2020 - 18:31:00 Villa di lusso trasformata in ufficio: l'abuso edilizio scoperto dai vigili Il responsabile della società, titolare dell'immobile, é stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per violazione delle norme in materia edilizia

Una villa di lusso a tre piani, estesa su una superficie di circa 1000 metri quadri nel cuore del quartiere Eur, è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Gravi le irregolarità edilizie riscontrate durante un controllo da parte degli agenti, che hanno portato all'apposizione dei sigilli per l'immobile e per l'intera area occupata dalla struttura. Aumenti di superficie utile di oltre 100 mq, cambio di destinazione d'uso da abitazione a uffici direzionali, oltreché varie difformità agli spazi interni con modifica dei prospetti: è quanto hanno finora appurato gli agenti del Reparto Edilizia del IX Gruppo, diretti dal Dott. Angelo Giuliani. Il responsabile della società, titolare dell'immobile, é stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per violazione delle norme in materia edilizia. Tuttora in corso ulteriori indagini.