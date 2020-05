Villa Paolina, il mistero dei lavori: insorgono associazioni e cittadini

Mistero sui lavori a Villa Paolina di Mallinckrodt: la presenza di operai all’interno delle mura della villa ha fatto insorgere associazioni, cittadini e comitati che hanno ripreso la loro battaglia in difesa dello storico villino del quartiere Nomentano.

“Se la sovrintendenza non eserciterà il suo diritto dovere di controllo sui lavori è questione di giorni ed i cittadini, le Associazioni e i comitati di quartiere che tanto si sono battuti sentiranno il rumore dei martelli pneumatici sul villino vincolato dalla Direzione Generale Archeologia Belle arti e Paesaggio con decreto del 2 settembre 2019. Sarebbe una sconfitta del Ministero e di tutti i cittadini a vantaggio solo di qualcuno”, scrive Italia Nostra Roma in un comunicato.

Anche il Comitato di quartiere Salviamo Villa Paolina di Mallinckrodt nelle scorse ore è intervenuto sui lavori che stanno interessando il villino: “Il timore era che, dopo il fermo cantieri avuto per l’emergenza sanitaria e sotto la spinta dell’imminente ripresa delle attività edilizie, potessero iniziare delle attività non correttamente approvate e definite per Villa Paolina di Mallinckrodt, e questo si è dimostrato fondato. Infatti da martedì 5 maggio Italia Nostra Roma e il Comitato SVPM si sono accorti dell’inizio di alcune attività di cantiere nella Villa e che nessun cartello previsto dalla Legge era presente. Nei giorni successivi, queste attività sono continuate: lavori all’interno (dai rumori percepiti probabilmente si tratta di demolizioni) e impalcature che sono salite fino al secondo piano e sempre senza la presenza della cartellonistica prevista dalla Legge. L’emergenza sanitaria non può giustificare l’inerzia delle pubbliche amministrazioni e queste non dovrebbero consentire l’avvio di attività edilizie che non abbiano tutti i necessari requisiti progettuali e procedurali e che pertanto, secondo il parere delle scriventi associazioni, sono illecite. Questo soprattutto se tali subdoli avvii dei lavori vengano fatti con la consapevolezza della complessa e spesso tardiva risposta degli organi che dovrebbero invece tempestivamente e in modo competente verificare e correggere ogni tentativo di speculazione edilizia, specie se è diretta su un bene vincolato”.

Italia Nostra Roma ha quindi invitato un esposto al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale in merito ai lavori. In particolare l’Associazione ha richiesto al Comando Carabinieri di verificare la legittimità di tutti gli atti amministrativi, la coerenza e compatibilità con le prescrizioni dettate dal vincolo della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 942 del 2 settembre 2019: “Italia Nostra Roma rinnova la richiesta al Ministero dei Beni Culturali e per competenza alla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma di fare finalmente chiarezza su questa vicenda che presenta ancora dei lati oscuri”.