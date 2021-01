Roma

Mercoledì, 20 gennaio 2021 - 14:22:00 Violano lo stadio Flaminio per onorare la Roma Cornuti, mazziati e denunciati Si introducono nel Flaminio per girare un video per la Roma ma l'Arma li denuncia. Non bastasse la figuraccia della squadra contro lo Spezia

In 21, appartenenti alla stessa comitiva, si sono radunati e, dopo aver scavalcato i cancelli dello stadio Flaminio, erano pronti a girare un video celebrativo e di supporto per l'As Roma. Il personale di vigilanza ha chiamato il 112 e sul sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Flaminia che li hanno denunciati. La bravata è costata cara alla comitiva di ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 23 anni, tutti incensurati, simpatizzanti della squadra di calcio della Roma, che sono stati identificati e denunciati a piede libero per invasione di terreni. I Carabinieri della Stazione Roma Flaminia sonno arrivati prima che potessero iniziare le riprese del video, con tanto di bandiere della squadra di calcio, e hanno informato la Procura dell’episodio. Così questi poveri ragazzi si sono beccati pure una denuncia per onorare una squadra che proprio ieri sera ha fatto una figura meno che "barbina" contro lo Spezia.