Violenta lite tra il dg dell'Ater Civitavecchia e il direttore di EtruriaNews

Violenta lite tra il direttore generale dell'Ater di Civitavecchia Emiliano Clementi e il direttore di EtruriaNews Paolo Gianlorenzo, al termine della quale quest'ultimo si sarebbe beccato un pugno da parte del dg, il quale invece ha dato una versione del tutto diversa.

Quel che è certo è che il direttore di EtruriaNews è finito in ospedale con una prognosi di 15 giorni per contusioni alla parte sinistra del viso, al cuoio capelluto e al collo. "Quando non si hanno argomenti - ha commentato Paolo Gianlorenzo - ecco cosa accade. Purtroppo questo signore prova grande risentimento per degli articoli di cui si è reso protagonista e ha reagito nel modo peggiore, assolutamente ingiustificabile, dimostrando di non essere all'altezza dell'incarico di responsabilità che ricopre".

I fatti

La lite è scoppiata nel pomeriggio di giovedì 25 maggio in un ristorante di Santa Marinella dove il dg e il giornalista si erano incontrati per caso. Tra i due sarebbe cominciata un'accesa discussione per alcuni articoli che Gianlorenzo aveva scritto su Clementi. La lite è proseguita anche fuori dal ristorante. A un certo punto, racconta il giornalista, Clementi gli si sarebbe avvicinato. Temendo che volesse dargli una testata, Gianlorenzo gli avrebbe dato una spinta per allontanarlo da sé, ma Clementi per tutta risposta lo avrebbe colpito con un pugno. Per questo il giornalista lo ha denunciato ai Carabinieri per lesioni personali.

La versione del dg

Diversa la versione del direttore generale dell'Ater di Civitavecchia. Clementi sostiene infatti invece che sarebbe stato lo stesso Gianlorenzo a venire al suo tavolo per parlargli. Qui sarebbe partita una prima discussione al termine della quale il giornalista avrebbe fatto l'atto di stringergli la mano. Ma Clementi ha rifiutato e allora il giornalista lo avrebbe minacciato. Usciti dal ristorante la discussione è ricominciata. Secondo Clementi, sarebbe stato Gianlorenzo ha sferrare un pugno per primo.