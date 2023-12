Violentata dallo spacciatore africano dopo che le ha venduto la dose di coca

Un cittadino nigeriano di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Roma Tor Sapienza perchè gravemente indiziato del reato di violenza sessuale, aggravato dall’uso di armi, ai danni di una donna di 30 anni.

La mattina del 27 novembre, la donna ha chiesto aiuto al 112 aiutata da una guardia giurata. Una pattuglia di carabinieri della stazione di Roma Tor Sapienza è giunta presso il complesso industriale abbandonato in via R. Costi, in zona Tor Cervara, dove è stata rinvenuta la donna riversa a terra, dolorante e in stato confusionale.

La denuncia

La vittima ha denunciato di essersi introdotta nel complesso al fine di acquistare dello stupefacente dall'uomo, il quale, dopo averle ceduto della cocaina, l'ha portata in luogo appartato e, sotto la minaccia di un coltello alla gola, l'ha costretta ad avere un rapporto sessuale, per poi allontanarsi.Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna al pronto soccorso del policlinico Casilino dove sono stati avviati gli opportuni protocolli sanitari ed è stata accertata l’effettiva violenza.

Bloccato dai Carabinieri

Dopo immediate ricerche nella struttura abbandonata, i carabinieri della Stazione di Roma Tor Sapienza hanno rintracciato l’uomo che è stato anche riconosciuto dalla donna e lo hanno sottoposto a fermo di indiato di delitto, conducendolo presso il carcere di Regina Coeli. Il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.