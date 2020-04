Violentata per tre mesi dentro una tenda: fine di un incubo per una senzatetto

Violentata e minacciata per tre mesi dentro una tenda nei vicino alla pineta di Castel Fusano: la vittima, ormai ridotta in un profondo stato di prostrazione psicologica, si fa coraggio e denuncia tutto ai carabinieri di Ostia. È la fine di un incubo per una 49enne senza fissa dimora.

La donna subiva le attenzioni del suo aguzzino senza più ormai la forza di ribellarsi da inizio 2020 e così, dopo aver raccontato la sua storia ai militari di via dei Fabbri Navali, i carabinieri hanno rintracciato ed arrestato il suo aguzzino, un romeno 50enne anche lui senza fissa dimora. Il giudice del Tribunale di Roma ha disposto l'immediato trasferimento in carcere per l'uomo.

Ma non è stata questa l'unica operazione dei carabinieri di Ostia. Un secondo arresto è avvenuto sempre domenica: i militari sono riusciti a rintracciare, all'interno di un'abitazione, una 36enne di origine ucraina, che risultava senza fissa dimora ed indagata per rapina a mano armata. Nei suoi confronti era pendente un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Savona.

I militari, avuta notizia che la ricercata potesse trovarsi in zona, si sono attivati nel tentativo di individuarla e le relative indagini li hanno portati sino ad un appartamento di via Danilo Stiepovich, dove è stata infine bloccata. La donna, immediatamente accompagnata al carcere di Roma Rebibbia, è stata anche denunciata poiché inottemperante ad un ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Roma.