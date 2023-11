Violenza donne, Aurigemma accende di rosso il Consiglio regionale del Lazio

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la sede del Consiglio Regionale del Lazio di via della Pisana resterà illuminato di rosso per l’intera settimana.

Il presidente Aurigemma: “Un gesto simbolico per mantenere alta l’attenzione su un dramma, che deve essere affrontata concretamente da tutti le parti coinvolte”.

Il convegno alla Pisana

Venerdì 24 si terrà presso la sala Mechelli, alla Pisana, il convegno “Noi per lei, la rete per le donne che previene, cura e sostiene”, dove verranno presentate proposte , come la realizzazione di una rete che veda coinvolte le istituzioni di vario livello, tra cui quelle scolastiche, le forze dell’ordine, magistrati, associazioni del terzo settore, volontariato e tante realtà della società civile.