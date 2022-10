Violenza sulla compagna, le rompe la testa e le frattura una gamba: arrestato

I maltrattamenti hanno subito un'escalation quando, aggravati dalla dipendenza dall'alcol, l'uomo ha provocato traumi cranici e facciali e fratturato una gamba alla donna in 4 episodi diversi.

La vittima non aveva mai avuto il coraggio di denunciare l'uomo, un 47enne polacco, per paura di aggravare la situazione già insostenibile, in cui i maltrattamenti si sono perpetrati per anni. Negli ultimi mesi, a causa della dipendenza dall'alcol, l'uomo l'aveva picchiata più volte provocandole in 4 episodi distinti un trauma cranico, un trauma cranico e facciale, un ecchimo all'occhio e la frattura di una gamba.

La denuncia dall'ospedale

L'ultima delle lesioni, tutte documentate dai referti del pronto soccorso, hanno portato la polizia a chiedere spiegazioni alla donna che ha trovato il coraggio di denunciare quanto subito per anni. Per il 47enne, indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della compagna, è stata disposta la misura cautelare in carcere ed è stato portato nella struttura di Regina Coeli.