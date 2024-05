Violenza sulle donne, dati da brivido della Procura di Roma: 4000 casi l'anno

Altro che città dell'inclusione. Le Pari Opportunità e la difesa delle donne a Roma sono una vera emergenza. A dirlo sono i dati della Procura che ha raccolto 4000 casi in un solo anno per i reati legati al codice rosso. Una situazione allarmante di fronte a cui non si sta facendo praticamente nulla. Solo chiacchiere e convegni inutili.

Nella Capitale la situazione è drammatica.

I dati choc

I procedimenti penali da ‘codice rosso’, quelli di violenza di genere, aperti dalla procura di Roma nel 2023 ‘’sono 3.737: oltre dieci al giorno. Le proiezioni dicono che c'è una crescita e che, dal 2024, saranno 4000 l'anno". Lo ha detto il procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini dopo la firma del nuovo protocollo d’intesa siglato tra la procura e il comando provinciale dei carabinieri.

L'allarme di Cascini

"Noi - aggiunge Cascini -, abbiamo formulato in 884 casi la richiesta di misura cautelare. In ben 332 casi si è trattato di carcere e per altri 57 di arresti domiciliari"