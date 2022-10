Virgin Active lancia la super palestra e invita tutta Roma per visitarla

Il club si estende su tre piani per un totale di 3000 metri quatri, dotati di macchinari e aree per i diversi allenamenti. Presenti anche una piscina di 25 metri, una zona relax con idromassaggio, sauna, bagno turco e la zona ristoro con un bar ristorante.

Appuntamento sabato 29 e domenica 30 ottobre in via Curtatone 7 per il lancio della nuova palestra firmata Virgin Active, che si aggiunge alle già 7 operative nella Capitale. Il nuovo tempio del fitness sarà visitabile per tutti i due giorni del weekend, in attesa dell'inaugurazione ufficiale di lunedì 31 ottobre. Il club, che si estende su tre piani per un totale di 3000 metri quadri dedicati al fitness e al relax, è dotato di diverse aree per allenamenti e di macchinari di ultima generazione: ospita una Gym Floor, uno Studio Active, uno Studio Cross Active, uno Studio Yoga e Reformer Pilates, l’area Grid Training, lo Studio Boxing, lo Studio Cycle, una zona relax con idromassaggio, sauna e bagno turco e una piscina di 25 metri, oltre che un bar ristorante.

L'open day e i trainer del centro: la presentazione

Durante il weekend si potranno conoscere i trainer del centro, professionisti fra i massimi esperti di fitness formati presso la Virgin Active Academy, che rappresenteranno l’approccio di Virgin Active attraverso le 4 dimensioni della fitness experience: equilibrio, resistenza, forza, stabilità, incentrate su group classes di diverse discipline, senza ovviamente togliere la personalizzazione di ogni esperienza, per la migliore preparazione personale del cliente.

