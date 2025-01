Virginia Raggi trova il secondo lavoro: sarà Speaker di un'agenzia di eventi

Da avvocato fresco di laurea presso lo studio Sanmarco, a consigliere comunale dal 2013 al 2015, poi sindaco e di nuovo consigliere comunale: il curriculum di Virginia Raggi si arricchisce di una nuova esperienza professionale: sarò la speaker di un'agenzia di eventi.

Ad esperienza politica ancora in corso, la 46enne Raggi dopo aver perso la presidenza della Commissione Expo Roma 2030 per la sconfitta della Capitale, torna al doppio lavoro: per la Stars&Sport Entertainment di Pisa che sul sito internet ha confermato che la Raggi, “Comincia questa nuova avventura Virginia porterà la sua esperienza di gestione e motivazione nelle aziende”.

Aggiornata la bio su Ig

E i suoi 306 mila follower si Instagram hanno appreso la notizia dalla bio: “Business and speaker inquiries”. Nonostante la notizia sia già circolata, la società non ha corretto la news che conteneva un refuso: Virgnia al posto di Virginia.

Che fine ha fatto Roberta Lombardi

Dei Cinque Stelle della prima stagione romana, meglio di lei ha fatto solo Roberta Lombardi: finita l'esperienza con la Giunta di Zingaretti come assessore alla Transizione Ecologica, ora è consulente aziendale con una specializzazione nella sostenibilità aziendale. Scrive libri e tiene web seminari.