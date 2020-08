Virus e crisi economica: terrore nuovo lockdown per gli imprenditori romani

Coronavirus e crisi economica senza fine: il terrore di un nuovo lockdown mette in allarme gli imprenditori romani con la Cna Roma, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Capitale, che agli impresari di applicare e far applicare i protocolli di sicurezza così da frenare l’aumento dei contagi ed evitare nuove chiusure.

In una nota infatti Cna Roma spiega: "Leggiamo con preoccupazione i dati diffusi negli ultimi giorni sul significativo aumento dei contagi, registrati dalle autorità sanitarie a Roma, nel Lazio e nel resto d’Italia. Crediamo sia importante ritornare alla vita normale, soprattutto alla luce del pesante momento di restrizione che abbiamo attraversato la scorsa primavera, così come favorire la ripresa delle attività economiche e soprattutto turistiche, così pesantemente vessate dal lockdown".

Ma anche in questo, è la riflessione, "occorre fare appello al senso di responsabilità comune e non vanificare gli sforzi finora fatti, che altrimenti diverrebbero dei sacrifici e dei costi inutilmente sostenuti. Chiediamo quindi ai nostri imprenditori di fare il massimo per non abbassare la guardia sui protocolli di sicurezza e di invitare i propri utenti al rispetto delle norme igieniche che aiutano a contenere l’avanzata della pandemia".

E conclude: "La salute pubblica va salvaguardata e questo consentirà anche di evitare al massimo nuove misure restrittive e lockdown che, per l’economia, rappresenterebbero davvero un danno irreparabile".