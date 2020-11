Virus, FdI scova il libro mistero del ministro Salute Speranza e lo presenta

Coronavirus, il libro sulla pandemia del ministro della Salute Roberto Speranza ritirato dal commercio e dagli scaffali delle librerie. Il perché della sparizione della fatica letteraria è un mistero, come lo è anche l'assenza di una sua presentazione ufficiale. E così a far luce sul giallo di “Perché guariremo” ci pensano Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni.

Venerdì 20 novembre infatti alle ore 11:30 in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di FdI si terrà la presentazione non autorizzata del libro di Speranza, le cui vendite sono state appunto bloccate a pochi giorni dal lancio perché, come sostenuto da Le Iene in un servizio del 17 novembre, nel volume è fatta una previsione sulla seconda ondata del virus attualmente in corso completamente diversa da quello che realmente sta accadendo.

A fare gli onori di casa durante la presentazione sarà Francesco Lollobrigida, deputato romano e responsabile del Dipartimento Sanità del partito della Meloni, il quale sarà supportato dal deputato Marcello Gemmato e dal vicepresidente di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Mario Pozzi.

“Ci troviamo in una situazione drammatica a causa dell'immobilismo estivo di questo Governo – spiegano gli esponenti di Fratelli d'Italia –. Il nostro Ministro della Salute era troppo concentrato sulla stesura del suo libro autocelebrativo. Forse il virus è stato visto come un possibile business per la sinistra e per lo stesso Speranza? Per ora sappiamo che pochi giorni prima di essere lanciato, le vendite del libro sono state bloccate senza troppe spiegazioni. Evidentemente, alla luce della seconda ondata di contagi che ha investito la nostra Nazione, il contenuto ha provocato timore e imbarazzo. Ma i cittadini italiani hanno il diritto di sapere. Noi lo abbiamo letto e lo racconteremo agli italiani senza filtri”.

Per sapere la verità sui contenuti pressoché inediti del libro del ministro della Salute bisognerà attendere ancora solamente poche ore.