Virus, paura all'aeroporto di Fiumicino: positivo giovane rientrato da Malta

Coronavirus, paura all'aeroporto di Fiumicino: è stato individuato grazie ai test che si stanno svolgendo nello scalo romano il primo caso positivo. Si tratta di un giovane di Pescara di ritorno da una vacanza a Malta con un volo Ryanair: il ragazzo è già stato avvisato telefonicamente e posto in isolamento.

A comunicare la positività del ragazzo pescarese, unico positivo su 800 test effettuati, è stata l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, che ha immediatamente avviato il contact tracing.

Inoltre all'aeroporto di Fiumicino sono a disposizione da oggi 15 mila test rapidi per chi rientra dai paesi a rischio (Grecia, Spagna, Malta e Croazia). Chi non fa il test rapido all'arrivo e non lo ha fatto nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia deve contattare i numeri regionali a disposizione presenti sul sito web del Ministero della Salute o sui siti web delle singole Regioni per segnalare il suo ritorno e la Asl competente lo sottoporrà a un test entro 48 ore, come previsto dall’ordinanza del ministro della Salute del 12 agosto. Da oggi sono anchd iniziati anche i test sugli arrivi dai paesi a rischio anche nel secondo aeroporto romano, quello di Ciampino.

Nel frattempo è salito a otto il numero dei ragazzi romani rientrati positivi al Coronavirus da Porto Rotondo, in Sardegna: dopo di due scoperti domenica, sono risultati infetti due gruppi separati di 6 giovani che hanno partecipato alla stessa festa nella giornata dell'8 agosto.

Quattro giovani positivi rientrati da Corfù

Quattro ragazzi tra i 18 e 22 anni d'età, partiti il 5 agosto e rientrati da Corfù a Roma il 14 agosto sono risultati positivi al Covid-19. Lo rende noto la Asl Roma 6, specificando che "si tratta del cluster riferibile all'associazione Scuolazoo"