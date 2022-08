Vittoria per la Sfattoria degli Ultimi: sospesi gli abbattimenti degli animali

Il nuovo decreto del Tar sospende gli abbattimenti degli animali fino al 12 settembre. Esultano la Sfattoria e le associazioni che erano insorte. Ora vogliono sedere al tavolo tecnico.

La Sfattoria degli Ultimi e le associazioni che erano insorte contro l'abbattimento dei circa 140 animali possono esultare. Con l'ultimo decreto il Tar del Lazio ha infatti sospeso l'uccisione dei maiali e dei cinghiali fino al 12 settembre. Per quella data è fissata la decisione collegiale. La decisione del Tar arriva grazie all'intervento delle associazioni che sono intervenute al fianco della Sfattoria, rappresentate dall'avvocato Giuseppe Calamo dello Studio Curtis Mallet Prevost Colt & Mosle LLP.

La comunicazione del magistrato

E' stato disposto infatti che l'Asl Roma 1 “nelle more della decisione collegiale sull’istanza cautelare, debba perseguire l’interesse pubblico inteso alla prevenzione epidemiologica monitorando la situazione e prescrivendo tutte le misure precauzionali e le soluzioni di natura tecnica - che la parte privata dovrà rispettare offrendo la massima collaborazione, eventualmente anche in funzione propositiva - in modo da consentire la salvaguardia dei suidi e l’isolamento assoluto degli stessi”. Così il magistrato ha accolto le istanze delle associazioni.

Verso il 12 settembre, le associazioni: “Vogliamo sedere al tavolo”

Ulteriori decisioni verrano prese alla Camera di Consiglio del prossimo 12 settembre. Le associazioni hanno scritto ad Angelo Ferrari, commissario per la lotta alla peste suina africana, alla Regione Lazio e al Comune di Roma, chiedendo di poter prendere parte al tavolo tecnico che, secondo quanto riferito dalla stampa, dovrebbe occuparsi presto della questione.