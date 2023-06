Viva Rai 2, i residenti di via Asiago infuriati con Fiorello: “Non si dorme”

Viva Rai 2 è un successo ma c'è chi protesta: gli abitanti di via Asiago sono infuriati con lo showman Fiorello, conduttore del programma. “Non dormiamo più”

Lo show si svolge infatti davanti alla sede della Rai di via Asiago 10. “La situazione è insostenibile - protesta uno dei residenti della via - dormo con i tappi nelle orecchie e comunque ogni giorno, cascasse il mondo, mi sveglio con le urla degli spettatori e con la musica a palla”.

Il programma va in onda la mattina e gli spettatori, denunciano i residenti, si presentano nella via spesso da prima delle 6,30, cioè in orario in cui il silenzio è tutelato. I Pooh, ad esempio, erano arrivati con un bus scoperto suonando e cantando prima di quell'ora. Quando invece è stata la volta di Laura Pausini, i fan si sono presentati nella via addirittura dalle 3 di notte. Inoltre alcuni degli spettatori sono stati sorpresi a compiere comportamenti incivili, come urinare nei cortili degli stabili circostanti.

Altro problema la struttura in cui si trovano i presentatori. "La struttura non è in sicurezza - spiega il consigliere municipale Renato Sartini della Civica Gualtieri - copre le strisce pedonali di via Asiago", continua il consigliere, "ed è un problema per una strada a senso unico".

Il rinnovo e la possibile richiesta di danni

Visto l'enorme successo della trasmissione, molto probabilmente sarà rinnovata per un'altra stagione, alimentando ulteriormente i disagi per i residenti della via. Una sentenza della Cassazione obbliga i Comuni a risarcire i residenti per i danni da movida. “Se la situazione rimane questa - annunciano i cittadini - saremo costretti a chiedere i danni".