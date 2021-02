Viviana Grunert lancia Vivi a fiori, il magazine per trasformare la casa

Si chiama ‘Vivi a fiori’, l’iniziativa editoriale di Viviana Grunert, home stylist e cofondatrice di Bruno Editore. Il Magazine, che uscirà il primo marzo e avrà cadenza trimestrale, verrà distribuito in formato digitale, completamente gratuito, ai 150.000 iscritti della casa editrice e su oltre 1.000.000 di follower dei profili social.

Seguirà il formato cartaceo, con tiratura iniziale di 1.000 copie, in edizione “lusso” da collezione con copertina da 350g e interno da 150g. “Vivi a fiori è un invito a entrare in un salotto floreale dove verranno esposti con grazia non solo fiori, ispirazioni e anticipazioni di futuri trend - dichiara la Grunert, Direttore Editoriale del magazine - ma anche consigli pratici su come vivere la propria casa al meglio in ogni stagione. Questa iniziativa per me rappresenta un sogno che si avvera. Ho sempre sperato di trovare in edicola un magazine che si occupasse di stile, interni, lifestyle, tavola, il tutto legato alla mia più grande passione, i fiori. Così da un sogno è nato ‘Vivi a fiori’. Il Magazine rappresenta un inno a vivere una quotidianità colorata, piena di sfaccettature, sfumature e… profumata!”