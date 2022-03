Volete ospitare in casa un bambino ucraino? Ecco come fare

Accogliere i bambini ucraini in fuga dalla guerra grazie a un affido temporaneo. Conadi organizza l'accoglienza dei minori in Italia.

Fin dalle prime ore del conflitto molte associazioni umanitarie nonchè onlus hanno iniziato a mobilitarsi per dare un supporto alla popolazione ucraina. La risposta della cittadinanza italiana è stata subito consistente: in molti hanno contribuito con donazioni e aiuti, offrendo, in alcuni casi, anche la possibilità di ospitare i profughi in fuga dalla guerra nelle proprie abitazioni. Il Consiglio Nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza- Conadi- sta organizzando l'accoglienza dei minori provenienti dall'Ucraina, in seguito alle molteplici richieste giunte.

L'appello di Conadi

Conadi specifica che non si tratta di un affidamento definitivo nè di un'adozione, ma di un sistema di ospitalità temporanea per far fronte all'emergenza.

Conadi pubblica quindi le linee guida per chi vuole e può ospitare un minore nella sua abitazione. Nel comunicato si legge: "Chi volesse dare la propria disponibilità all’accoglienza temporanea può inviare una mail (accoglienza@conadi.it) indicando: nome, cognome, residenza, numero di telefono; numero di bambini ospitabili (uno, due, o nucleo familiare); età del bambino ospitabile; presenza di altri minori o anziani o animali in casa e il periodo di disponibilità all’accoglienza".

Conadi in supporto alle ambasciate

Conadi specifica che i minori verranno affidati d’intesa con l'ambasciata ucraina, le prefetture, i tribunali e le procure dei minori.