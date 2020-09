Willy, la verità sulla notte dell'omicidio: i Bianchi arrestati dopo 25 minuti

Omicidio Willy Monteiro Duarte, la verità sulla notte del delitto di Colleferro: dalle carte dell'inchiesta condotta dalla Procura di Velletri emerge che Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, tutti accusati di omicidio volontario, sono stati arrestati dopo 25 minuti dalle morte del 21enne di Paliano e con prove che ne certificano il coinvolgimento.

I quattro sono stati bloccati dai carabinieri della Compagnia di Colleferro “alle ore 3.55 del mattino – scrive chi indaga – dopo appena 25 minuti dal fatto, con ‘cose e tracce’ dalle quali apparivano aver commesso il fatto 'immediatamente prima'”.

In particolare ad incastrare i presunti killer sarebbero il suv ed i loro abiti: l’autovettura con la quale gli aggressori sono giunti sul luogo del delitto e poi si sono dati alla fuga è la stessa in cui sono stati fermati e Gabriele Bianchi indossava una camicia strappata durante l'arresto. In più, secondo la Procura, ad aggravare la loro posizione ci sarebbe “il palese stato di agitazione” in cui sono stati trovati i sospettati dai Carabinieri di Colleferro.