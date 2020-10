Willy Monteiro medaglia d'oro, Mattarella: “Esempio di altruismo e coraggio”

Omicidio Willy Monteiro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito la medaglia d'oro al Valore civile alla memoria del ragazzo ucciso a suon di calci e pugni a Colleferro la notte del 6 settembre scorso. Per il capo dello Stato, il 21enne di Paliano un “esempio di altruismo e coraggio”.

Su proposta del ministro Lamorgese, Mattarella ha premiato gli “atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e segnalarne gli autori come degni di pubblico onore. Ne sono destinatari cittadini che abbiano esposto la propria vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge; per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori; per il progresso della scienza o in genere per il bene dell'umanità; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria”.