Wineries, ecco il portale che trasforma l'enogastronomia italiana in un evento.

In un’epoca in cui il turismo di prossimità e le eccellenze locali sono sempre più al centro dell’attenzione, nasce Wineries e si afferma come un alleato strategico per chi desidera scoprire il meglio dell’enogastronomia italiana. Questa piattaforma innovativa non è solo uno strumento per appassionati di vino, ma un motore di valorizzazione territoriale che supporta produttori locali e promuove un turismo sostenibile e autentico.

L'idea di Alessandro Manzetti e Rinaldo di Pasquo

Alessandro Manzetti e Rinaldo di Pasquo hanno voluto creare ciò che non c’era: un viaggio tra sapori e territori unici con un accesso immediato al mondo del vino italiano, rendendolo alla portata di tutti: dal curioso neofita all’intenditore più esigente. Con pochi clic, grazie a Wineries, è possibile organizzare visite guidate nelle migliori cantine, partecipare a degustazioni esclusive e vivere esperienze autentiche che celebrano la cultura enologica del nostro Paese. Ogni proposta è studiata per esaltare la bellezza dei territori, il lavoro dei produttori e le tradizioni che rendono unico il nostro patrimonio vitivinicolo.

Dietro ogni produttore una storia affascinante

“Valorizziamo le eccellenze locali per farle conoscere a un pubblico sempre più ampio - afferma Alessandro, analizzando le ultime aziende che hanno scelto di unirsi a Wineries - attraverso la piattaforma, i produttori di vino possono raccontare la propria storia e condividere il loro impegno quotidiano. Wineries diventa così un ponte tra chi produce e chi desidera scoprire, promuovendo una cultura del vino consapevole e rispettosa delle radici territoriali. Esplorare cantine e territori italiani non è solo un'opportunità di svago, ma anche un gesto concreto di supporto alle economie locali”. Ad oggi, tuttavia, mancano soluzioni di ricerca avanzate su base geografica o preferenziale che permettano agli utenti di cercare, confrontare e prenotare la soluzione migliore per le proprie esigenze. Wineries mira a colmare questa lacuna, offrendo uno strumento innovativo che renda la scoperta del mondo del vino semplice e accessibile.

Dietro una degustazione un evento

"Organizziamo eventi memorabili - afferma Rinaldo - Wineries offre soluzioni personalizzate per aziende e privati, creando esperienze su misura per ogni occasione. Con una rete di oltre 500 cantine selezionate, siamo in grado di soddisfare ogni esigenza, garantendo location esclusive e di grande fascino. Che si tratti di attività di team building tra i vigneti, di feste private o di celebrazioni speciali, ogni dettaglio è curato con la massima attenzione. Grazie a un servizio di assistenza dedicato, garantiamo che ogni evento sia unico, offrendo l'opportunità di immergersi nella natura e nella cultura locale, trasformando ogni momento in un'esperienza indimenticabile”.