X Factor, Tosca distrugge il talent: “È deciso a tavolino. Uccide il futuro”

X Factor, Tosca distrugge il talent show di Sky: “È deciso tutto a tavolino, è un programma uccide il futuro dei ragazzi. Io giudice? Mai”.

Durante la fascia mattutina Gagarin, condotta da Boris Sollazzo e Tatiana Fabbrizio, Tosca è intervenuta ai microfoni di Radio Rock 106.6. La cantante ed attrice romana ha avuto modo di parlare dei suoi recenti progetti artistici e professionali, come il suo ultimo album Morabeza e l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, ma anche di esprimere un giudizio sul macrocosmo dei talent show e, nella fattispecie, X Factor.

“Non mi vedrete mai giurata lì - ha affermato –. Se il mezzo fosse utilizzato diversamente, perché no? Ma dovrebbe partire dalla bellezza dei partecipanti e fare da detonatore ad artisti che hanno molte cose da dire e non diventare vittime di un sistema che ha paura dell’audience”.

Tosca Donati ha poi concluso: “Io credo molto nel processo naturale di un progetto artistico: mettere un seme ed aspettare che dia i suoi frutti. Invece lì diventano tutti OGM, diventa tutta una cosa fatta a tavolino e poco importa quello che il ragazzo ha da dire. Oggi un Lucio Dalla come avrebbe fatto? Non vi avrebbe mai trovato spazio. Stiamo uccidendo il nostro futuro, perché un futuro con una musica ogm non è un futuro”.