Zaniolo nella bufera, esplode la rivolta dei tifosi: “Vattene da Roma”

Sui social sta esplodendo l'ira dei tifosi della Roma contro Nicolò Zaniolo. Il calciatore viene accusato di aver tradito la squadra. Su Facebook, Twitter, Instagram e Tiktotk stanno fioccando numerosi post, video e commenti in cui il giocatore viene insultato e criticato per la sua scelta di lasciare la AS Roma.

Da settimane infatti il giocatore ha manifestato la sua scelta di interrompere la sua collaborazione con la Roma, accettando proposte da altri club. A scatenare ulteriormente l'indignazione dei tifosi è stato la sua mancata partecipazione alla partita contro lo Spezia, in cui era stato convocato. Senza contare quando, durante la partita con il Genoa, il giocatore è uscito dal campo strappando la maglia: per i tifosi, quasi come una bestemmia in chiesa.

Gli ultimi sviluppi

La situazione si sta scaldando, come dimostra l'inseguimento da parte degli ultrà di cui il calciatore è stato vittima nella notte tra domenica 29 e lunedì 30, a seguito della partita in cui la Roma ha perso per 2-1 con il Napoli. Nel pomeriggio di lunedì Zaniolo ha tolto la dicitura “football player of AS Roma” dal suo profilo Instagram, sostituendolo con un più generico “athlete”. E, a quanto si è appreso, il giocatore non ha partecipato alla ripresa degli allenamenti a Trigoria e sarebbe tornato dai suoi familiari a La Spezia.

I post su Facebook

Su Facebook pagine e utenti hanno lasciato commenti e pubblicato post criticando il comportamento del giocatore. Il leitmotiv generale è il fatto che Zaniolo si sia comportato da ingrato nonostante il sostegno dei tifosi e della squadra quando era stato fermo a causa degli infortuni. “Ti abbiamo sostenuto, difeso, aspettato e soprattutto acclamato e coccolato - scrive la pagina Angoletto Giallorosso - ma con la tua ingratitudine hai gettato via tutto quanto con un attimo... pensavi di essere più importante di tutto ma sappi che la Roma sono quei colori, quello stemma, la Roma sono io, sono loro, non te o altri viziati simili. La Roma non è per tutti. Addio ingrato”.

“Una società onesta ti ha dato tutto - ha scritto un utente - noi tifosi ti abbiamo sostenuto in tutti i punti di vista, ma tu ci hai ripagato in malo modo meriti questo, l'hai voluto tu. Vattene”.

“Pensi solo a te stesso - dice un altro - al contratto, soldi, alla tua immagine. A Roma non funziona così. I giocatori vanno e vengono, il rispetto della maglia è dei tifosi da te non c'è stato.. Quindi ora capirai che per noi tifosi la AS Roma è tutto, mentre tu non sei un ca...o”.

“È la maglia che conta - aggiunge un altro ancora - non chi la indossa. Zaniolo, non vuoi stare alla Roma? Benissimo! Vattene!”.

I tweet dei tifosi

Anche su Twitter i tifosi della Roma hanno espresso la loro indignazioni per il comportamento del trequartista. Sono già molto diffusi gli hashtag #zaniolovattene e #zanioloviadaroma.

“Farò un post pieno di contenuti e pensieri calcistici - twitta un tifoso - Zaniolo togliti dai co...oni”.

“Ragazzino viziato demm...a - scrive un'altra - ti abbiamo aspettato per due anni, ogni volta eravamo al tuo fianco. E tu di tutta risposta che fai? Ti permetti di dire che non vuoi più indossare la maglia della Roma...”.

“Via per via, strada per strada, rione per rione, quartiere per quartiere, i prossimi sei mesi saranno un inferno” avverte un altro tifoso arrabbiato. Deluso e amareggiato, invece un altro tifoso che, mostrando la maglia di Zaniolo, twitta: “Che ce faccio co questa?”.

“Non deve più superà er Raccordo - twitta un altro tifoso ancora - la AS Roma è 'na cosa seria”.

I video su Tiktok

Anche su Tiktok molti utenti hanno pubblicato dei video in cui criticano Zaniolo. Qui il leitmotiv è un altro: si tifa la Roma, non i giocatori che ne indossano i colori, salvo in passato Totti, e chi insulta la maglia non è degno di indossarla.

“Te meriti de restà alla Roma con il contratto, ma senza giocà 'na partita - dice un tifoso - poi te ne potrai andà alla squadra che vuoi. Vedrai che non giocando nun te se pija manco la squadra de borgata”.

“Se stai dalla parte nostra, va bene - attacca un altro - ma se te ne vuoi andà e strappi pure la maglia, allora vattene a........lo”.

“Fai schifo - dice un altro tifoso sdegnato - hai fatto una cosa incommentabile e imperdonabile. Se c'hai le palle, te ne dovresti andà adesso”.

“Zaniolo, levati calzoncini e maglia e indossa la salopette da giardiniere - dice un altro tifoso – e comincia a pulì er campo dove giocano gli ex compagni tuoi. La Roma non è gioco!”.