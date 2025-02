Zeman ricoverato al Gemelli: è in terapia intensiva. Ecco la prognosi

Zdenek Zeman, la grande paura: 77 anni, l'allenatore di Roma e Lazio, inventore del Foggia dei miracoli che salì in serie A col calcio spettacolo, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per una sospetta paresi.

La diagnosi dei medici

A poca distanza dalle stanza che ospitano Papa Francesco, all'allenatore boemo a seguito di un'influenza è stata diagnostica la capacità di articolazione della parola, tecnicamente “disartria” e una forte diminuzione del controllo muscolare della gamba destra.

L'ischemia nell'autunno scorso

Nell'autunno scorso Zeman aveva avito un'ischemia a sei mesi di distanza dall'abbandono della panchina del Pescara Calcio dove era tornato per la seconda volta. Secondo i medici, l'allenatore ha un quadro clinico grave ma non è in pericolo di vita.