Zoomarine, ecco i cani bagnino: nel weekend 2 giornate per gli eroi a 4 zampe

Terranova, golden retriever, labrador: a Zoomarine arriva la due giorni dedicata agli eroi a quattro zampe della Scuola Italiana Cani di Salvataggio (Sics). Nel weekend l'evento “A prova di zampa”.

Sabato 24 giugno nelle acque azzurre dello Stadio dei Tuffatori i cani bagnini della Sics si esibiranno in una serie di esibizioni e dimostrazioni delle operazioni di salvataggio. I cani Botch, Mira, Audrey, Panna, Eros e Jago saranno insigniti del premio “Eroi con i baffi e con la coda”. Domenica 25 giugno è prevista invece una maratona cinematografica di corti dedicati agli animali, vincitori delle varie edizioni del Pet Carpet Film Festival, la kermesse internazionale che ogni anno premia i mini film a tema, e la presenza del Pet Camper Tour, in collaborazione con Polizia di Stato e Anas con il sostegno di Pet Store Conad e Vitakraft, grazie al quale il pubblico potrà lasciare la propria video dedica del cuore, ricevere informazioni utili e tanti gadget in omaggio per la gioia degli amatissimi pet.