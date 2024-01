Ztl alla romana: entra al varco contromano e tenta di investire una vigilessa

Una pattuglia della Polizia di Roma Capitale ha arrestato un uomo di 34 anni che, alla guida di un’autovettura, ha tentato di investire una agente in Lungotevere Augusta, a pochi metri dal museo dell'Ara Pacis.

L'uomo, italiano, è stato fermato quando, alla guida di una Lancia Y, all’altezza del varco Ztl di via di Ripetta, ha invertito di colpo la marcia rischiando di provocare un incidente stradale.

Pizzicato dalla pattiglia

Una pattuglia del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale, poco distante, lo ha avvicinato e gli ha chiesto di accostare l’auto, quando all’improvviso il 34enne ha cercato di investire l’agente per sottrarsi ai controlli, tentando di allontanarsi in direzione Lungotevere in Augusta.

Bloccato da un'altra volante

L’uomo è stato bloccato, anche grazie ad una seconda pattuglia del I Gruppo Centro, ed è stato tratto in arresto. Dovrà rispondere dei reati di oltraggio, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità.