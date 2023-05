Ztl Fascia Verde, Confartigianato: “Per le imprese danni per 500 milioni”

“La Ztl Fascia Verde impone alle imprese artigiane un ammodernamento del parco veicoli con una spesa stimabile tra i 375 e i 500 milioni di euro” così Andrea Rotondo, presidente di Confartigianato Roma.

“Chiediamo pertanto una sospensione del provvedimento - ha aggiunto Rotondo - per verificare il parco veicoli, l'impatto economico sulle imprese e per elaborare un programma di rinnovamento anche in collaborazione con la Regione”. '

“Imprese e cittadini costretti a rottamare le auto”

“Impiantisti, costruzioni e pezzi del commercio - ha spiegato Andrea Rotondo - saranno costretti a rottamare, senza incentivi, veicoli perfettamente funzionanti, con un danno economico inaccettabile e insostenibile. Non dobbiamo inoltre rischiare di limitare la circolazione dei cittadini che già si devono rapportare ogni giorno con una mobilità inefficiente”.