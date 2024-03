Ztl fascia verde, monta la protesta per la manifestazione di domenica 24 marzo

Il motto sarà "No Ztl fascia verde". I comitati del No scendono il piazza il 24 marzo con una manifestazione da piazzale Ostiense. "Continueremo a denunciare i disagi che sta creando e che creeranno nel prossimo futuro queste limitazionii di circolazioni. Un provvedimento basato su falsi ideologici ed discriminazione sociale velati dalla veste green.

Con queste parole Angelo Distefano, Presidente Le Partite IVA e Gruppo Fermiamo la ZTL Fascia Verde

L'affondo dei Comitati

"Gli stessi dati Arpa non giustificano tutto questo blocco. Oltre 500 Mila autoveicoli verranno fermati, e non potranno neanche lasciare il mezzo in strada parcheggiato. Inaccettabile. A questo si aggiunge pure che dal 2026 tutte le auto pagheranno per entrare nella ZTL VAM. Di fatto le limitazioni per gli spostamenti delle Famiglie Romane saranno tantissime, basti pensare ai genitori che devono portare i bimbi a scuola , alle persone che vogliono trovare i propri cari in ospedale o il semplice svolgimento della propria routine giornaliera.

Roma solo per ricchi

"Insomma Roma diventerà una città solo per ricchi dove le botteghe storiche, gli artigiani ed i mercati scompariranno - dice Distefano - siamo apartitici ma Gualtieri e Patanè continuano imperterriti fregandosene di tutto questo, mentre Rocca ,esclusa qualche dichiarazione sporadica, di fatto sta permettendo tutto questo. La manifestazione è promossa ed organizzata , come quella del 21 Ottobre scorso, dal Gruppo Fermiamo la ZTL F.V. , altri Comitati di Cittadini e dall' Ass. Le partite iva Italia .