Ztl Fascia Verde, Santori, Lega: “Le modifiche non bastano: va abolita”

Il capogruppo capitolino della Lega Fabrizio Santori è intervenuto ancora sulla Ztl Fascia Verde. “La delibera - ha detto - deve essere cancellata. Le deroghe e le modifiche che propone il Campidoglio nel tentativo di imporre comunque un divieto inutile e dannoso per l'economia”.

“Pm10 e biossido di azoto (NO2) a Roma – spiega il consigliere - sono sotto i limiti da oltre un anno e mezzo, i divieti che il Campidoglio vuole imporre ai romani con la nuova fascia verde sono ingiustificati: lo dicono i dati dell’Arpa. Il sindaco Gualtieri alla guida della città la smetta di scimmiottare misure copiate di sana pianta da realtà ambientali, strutturali e socioeconomiche non commensurabili alla Capitale e che comporterebbero un gravissimo danno destinato a travolgere in particolare le fasce più deboli dei suoi abitanti, ormai stanchi di tollerare qualsiasi presa per i fondelli”.

“Sia convocato il tavolo tecnico che chiediamo da mesi”

Il Sindaco convochi presto il tavolo tecnico che la Lega chiede da settimane: è un fatto che i dati del 2018, sui quali poggia la delirante delibera ecochic, non corrispondono a quelli che si registrano oggi, quando tra mille disservizi e disagi, tra mezzi pubblici scarsi, vecchi e inquinanti, lavori in ritardo e strade non lavate da anni, i cittadini che hanno potuto hanno fatto la propria parte”.