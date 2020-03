Sesto S. Giovanni: Sindaco gira in città: "Troppa gente esce di casa"

Ieri il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha fatto il giro della città, tra piazze e parchetti, per combattere contro l’irresponsabilità di chi continua a fregarsene delle ordinanze. “C’è in gioco la nostra salute, non è certo questo il momento di fare i furbi. Vogliamo superare al più presto questa emergenza? Benissimo: rispettiamo le regole e usciamo solo per motivi di lavoro, salute, fare la spesa o acquistare farmaci. C’è ancora troppa gente che esce di casa senza validi motivi, a Sesto abbiamo superato quota 100 tra i contagi (oltre a 14 morti) e non c’è più da scherzare. Servono sacrificio e responsabilità da parte di tutti se vogliamo far sì che questo brutto periodo diventi presto un lontano ricordo”, ha commentato il sindaco.