Alice Toniolli, spunta il video del terribile incidente. Le condizioni della ciclista

Le condizioni della ciclista professionista trentina Alice Toniolli restano gravi. La prognosi resta riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. La 19enne ciclista di Mezzocorona della Top Gils Fassa Bortolo dopo essersi sbilanciata mente si trovava in gruppo in un tratto rettilineo, è andata violentemente a sbattere contro un muretto.

Il drammatico incidente è avvenuto ieri nel corso della 'Circuito dell'Assunta' a Ceneda di Vittorio Veneto in provincia di Treviso. Toniolli è ricoverata nel reparto di terapia intensiva nell'ospedale 'Ca' Foncello' di Treviso con fratture multiple alla testa e al torace.

Secondo fondi mediche, la giovane ciclista trentina ha riportato un politrauma al capo, alcune fratture al costato e ad una gamba, ed una leggera contusione cervicale. Alice Toniolli, più volte maglia azzurra, lo scorso anno si era laureata campionessa europea nella staffetta juniores.

Il padre Roberto è un agricoltore e titolare di una azienda agricola nella località del Trentino settentrionale. La Federciclismo ha fatto sapere che il presidente nazionale Cordiano Dagnoni è in stretto contatto con il direttore sportivo, con i genitori della ragazza, e segue costantemente l'evolversi della situazione.