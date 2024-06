Calciomercato Juventus: Douglas Luiz? Aston Villa chiede 20 mln e 2 giocatori

Calciomercato Juventus, per Douglas Luiz l'Aston Villa vuole McKennie, Iling e 20 milioni

La Juventus e Douglas Luiz sono un po' più vicini. Secondo Sky Sport le ultime ore potrebbero essere state decisive per il trasferimento del centrocampista brasiliano alla corte di Thiago Motta, che verrà ufficializzato in settimana. Le richieste dell'Aston Villa sono chiare: Iling-Junior e Mckennie le contropartite tecniche, oltre a un conguaglio economico di circa 20 milioni di euro in favore degli inglesi. Su quest'ultimo aspetto la Juventus lavora nella speranza di abbassare la cifra: parti però più vicine

Calciomercato: Juventus e Chiesa divorziano? Bookie vedono un futuro alla Roma

Tiene banco in casa Juventus la questione Chiesa. L’esterno, in scadenza nel 2025, sembra sempre più lontano dal rinnovo e dal futuro in bianconero. I bookmaker sono convinti della separazione, con Sisal che propone 1,85 l’ipotesi “cambio squadra”. E tutte le quote portano a Roma: l’approdo in giallorosso è al momento il più probabile, offerto a 3 su Goldbet.

De Rossi, che lo stima molto e lo ritiene ideale per il suo tridente, dovrà pensare anche al nuovo centravanti. Abraham, che piace in Premier, potrebbe partire – ipotesi in lavagna a 1,95 su Planetwin365 – e i bookie quotano diversi nomi: in pole c’è Mauro Icardi, proposto a 4 e impaziente di tornare in Italia, mentre si sale a 5 per Mateo Retegui; meno probabile, al momento, la pista Santiago Jimenez, che si gioca in giallorosso a 16.