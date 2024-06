Milan-Zirkzee e intrigo Rabiot con la Juventus. Moncada apre la pista Dovbyk

Milan-Zirkzee si tratta per chiudere il colpo di mercato

Il Milan continua a lavorare per definire l'arrivo in rossonero di Joshua Zirkzee. L'attaccante del Bologna, designato dalla dirigenza come erede di Giroud, si è avvicinato al club di via Aldo Rossi. Nelle scorse ore si erano diffuse voci su un arrivo di Kia Joorobchian in Italia per l'incontro decisivo sulla questione commissioni (12-15 milioni la richiesta dall'entourage dell'attaccante del Bologna, ritenuta troppo alta dai rossoneri), ma ci sono voci discordanti sullo sbarco del procuratore a Milano. Dettagli, le parti continuano a trattare anche a distanza, tenendo conto che comunque la clausola da 40 milioni potrà essere pagata dal primo luglio.

Milan-Zirkzee, Moncada si 'tutela' aprendo la pista Dovbyk

Intanto, durante il weekend a Londra del responsabile dell'area tecnica Moncada (in cui si è parlato del 26enne terzino destro Matty Cash dell'Aston Villa, chiedendo informazioni anche sul compagno di squadra Douglas Luiz, ma quii è avanti la Juventus), secondo Sky il Milan si è tutelato con Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino, che piace anche al Napoli, con 24 gol in campionato ha contribuito alla qualificazione del Girona in Champions League. Le condizioni economiche, qualora il Milan volesse, permettono ai rossoneri di poter chiudere l'operazione. Ma è Joshua Zirkzee il giocatore designato a colpo dell'estate rossonera in attacco, bisogna solo limare gli ultimi dettagli evitando il rientro in gioco di club come Arsenal o Manchester United, al momento in svantaggio.

Milan-Juventus, intrigo Rabiot

Fronte Rabiot. Nelle scorse ore le voci su un clamoroso interessamento del Milan. "Il centrocampista francese è quasi arrivato al termine del contratto di un anno che aveva con la Juve: la società rossonera potrebbe arrivare fino a 7.5 milioni più bonus", scrive il Corriere dello Sport. Operazione non semplice dato visto che "il tetto salariale è rigido ma presto ci sarà un vertice con la madre". Veronique, mamma di Rabiot, è infatti colei che cura la carriera del centrocampista. Il Milan potrebbe puntare anche sulla proposta di un accordo più lungo rispetto ai tre anni offerti da Torino". La pista che porta i rossoneri al 25enne Youssouf Fofana del Monaco al momento resta la più calda a centrocampo (va detto che si tratta di due profili diversi, più mezzala il giocatore bianconero, diga davanti alla difesa il secondo).

Milan, sondaggio del Torino per Pobega

A proposito di Torino, ma sponda granata: sondaggio per il centrocampista del Milan, Tommaso Pobega che piace anche alla Fiorentina. I rossoneri prendono tempo aspettando di capire eventuali offerte ufficiali e la posizione di Fonseca sul giocatore rossonero (che, tra l'altro, è prodotto del settore giovanile e italiano, requisiti importanti per la redazione delle liste Uefa).