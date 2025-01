Calciomercato Milan: 85 milioni per Leao. Joao Felix-Gimenez! Daniel Maldini: tesoretto rossonero - Rumor

Calciomercato Milan, Al-Nassr ofre 85 milioni per Leao

Aspettando l'incastro finale Morata-Galatasaray e Gimenez-Milan, il club rossonero si è visto recapitare una proposta di quelle choc: l'Al-Nassr di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo ha messo sul piatto una cifra tra i 70 e gli 85 milioni per portare subito Rafael Leao in Arabia Saudita. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Diavolo ha fatto muro, considerando l'operazione non realizzabile in queste ultime ore di calciomercato.

Calciomercato Milan, offerta Como per Theo Hernandez

Il tutto senza dimenticare i 40-50 milioni messi sul piatto dal Como di (ricchissima) proprietà indonesiana (i fratelli Robert Budi Hartono e Michael Bambang sono tra i top 100 mondiali nella classifica di Forbes) per Theo Hernandez: il terzino francese però vuole restare rossonero e anche l'affare non è decollato.

Calciomercato Milan, tesoretto da Maldini-Atalanta

Entrano soldi invece grazie a Daniel Maldini: l'Atalanta ha chiuso l'affare con il Monza per 14 milioni di euro. Un'ottima notizia per il Milan che aveva ceduto a zero l'attaccante esterno in estate al club guidato da Adriano Galliani, ma riservandosi il 50% di una futura rivendita. Dunque sono in arrivo 7 milioni in via Aldo Rossi a Milano.