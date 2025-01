Calciomercato Milan, rivoluzione rossonera: Gimenez + Joao Felix. E 3-4 salutano Milanello... - Rumor

Calciomercato Milan, Morata-Galatasaray e Gimenez dal Feyenoord: ci siamo

Alvaro Morata al Galatasaray (prestito con diritto di riscatto attorno ai 15/16 milioni) ha accelerato l'affare Santiago Gimenez dal Feyenoord: il Milan sta per cambiare completamente faccia in attacco. Giorgio Furlani e Rafaela Pimenta, agente dell'attaccante messicano sono al lavoro per chiudere la trattativa e il club olandese dovrebbe dare il via libera al trasferimento a Milano del suo gioiello. Inutile dire che le due trattative sono legate e si sta cercando di arrivare alla doppia fumata bianca nel giro di poche ore.

Calciomercato Milan, Joao Felix: si apre uno spiraglio dal Chelsea

Ma il Milan potrebbe concludere un secondo colpo nel reparto offensivo. Torna di moda il nome di Joao Felix e secondo la Gazzetta dello Sport, da qui a lunedì sera il club rossonero proverà infatti a riavviare i contatti con il Chelsea per il prestito del talento portoghese che Sergio Conceiçao spera di poter avere a disposizione per questa seconda parte di stagione. I blues stanno facendo rientrare alla base David Datro Fofana e questo libera uno slot per i prestiti. Jorge Mendes, agente di Joao Felix, è al lavoro.

Calciomercato Milan, chi parte

Chi parte? Davide Calabria è vicino al Bologna. Tomori piace all'Aston Villa (e in seconda battuta al West Ham) che ha appena ceduto Duran in Arabia per più di 70 milioni e non avrebbe quindi problemi di disponibilità economica. Mentre Francesco Camarda andrà al Monza con la formula del prestito secco per 18 mesi. Da monitorare la situazione di Noah Okafor (proposto al Tottenham e con altri club di Premier League sullo sfondo).