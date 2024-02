Calciomercato Roma scatenata: Baldanzi-Angelino e ora assalto a Dedic

Calciomercato Roma, Tommaso Baldanzi dall'Empoli

Il colpo del calciomercato di gennaio lo segna la Roma: affare fatto con l'Empoli per il trasferimento di Tommaso Baldanzi (14 presenze e 2 gol in campionato quest'anno, l'ultimo sabato scorso nell'1-1 contro la Juventus) alla corte di Daniele De Rossi. Il 20enne trequartista divente giallorosso a titolo definitivo, con il club dei Friedkin che investe circa 15 milioni di euro, bonus compresi. Ai toscani, in lotta per la salvezza in Serie A, verrà garantito il 20% su una eventuale futura rivendita.

Calciomercato Roma, Angelino dal Lipsia

Tommaso Baldanzi va ad affiancare Angelino, esterno sinistro spagnolo, classe 1997, che sbarca a Roma dal Lipsia, dove esperienze in diversi club europei (Manchester City, Maiorca, NAC Breda, PSV Eindhoven, Hoffenheim e Galatasaray). “Quando ho sentito pronunciare la parola Roma, non ho avuto la minima esitazione", le prime parole di Angelino da giocatore giallorosso (indosserà la maglia numero 69). "E oggi mi rende orgoglioso entrare a far parte di un grande Club, con un’incredibile storia alle spalle e una squadra ricca di campioni: non vedo l’ora di conoscere il mister e i miei nuovi compagni e di mettermi a loro disposizione”.

Calciomercato Roma, Dedic se parte Celik

Tiago Pinto sta lavorando per un'ultima operazione che porterebbe alla partenza di Celik e all'arrivo del 21enne Amar Dedic, terzino destro (ma può giocare anche a sinistra e in mezzo, giocatore duttile) del Salisburgo valutato 18 milioni. Il bosniaco sta facendo molto bene con la squadra di proprietà della Red Bull e su di lui ci sono anche diversi club di Premier League. La Roma prova a strappare un prestito con obbligo di riscatto per un talento che sin qui ha collezionato 25 presenze in stagione, di cui 6 in Champions League, condite da un totale di 5 gol e 3 assist per i compagni. Affare complicato, la Roma fa un tentativo subito (altrimenti tornerà all'assalto in luglio), ma possibile solo con l'incastro della partenza di Celic, che sin qui ha detto no al Galatasaray, ma è oggetto d'attenzione del Marsiglia. Il club francese tenta il prestito con diritto di riscatto (valutazione 6 milioni).

Calciomercato, Belotti dalla Roma alla Fiorentina

Andrea Belotti è un nuovo attaccante della Fiorentina. Il Gallo diventa un giocatore viola in prestito oneroso da 750mila euro fino a giugno senza diritti o obblighi di riscatto.