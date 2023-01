Diletta Leotta, non solo padel: prende gli allenamenti di petto e...

Diletta Leotta, allenamenti... di petto. Che spettacolo! Le foto

"Nessuna scusa, si ricomincia con gli allenamenti! Non c’è #bluemonday che tenga. Anche se i giorni dopo non facile", aveva scritto Diletta Leotta lo scorso lunedì, in quello che viene definito "il giorno più triste dell'anno". La showgirl e conduttrice sportiva ha postato un video divertente molto visto dai fans in cui la si vede alzarsi a fatica dal divano per andare ad allenarsi. Diletta strappa un sorriso con la sua ironia, invita il popolo social e tenersi in forma e chiede se anche per i suoi follower sia faticosa la ripresa degli allenamenti. Non sfugge neppure la sua prorompente bellezza: il body nero sembra quasi esplodere esaltando le forme della musa della serie A.

Diletta Leotta e Karius, amore e padel a Milano

Diletta Leotta e Loris Karius si danno al padel. L'amore tra i due prosegue a gonfie vele, dopo il Natale in Sicilia e qualche giorno sulla neve ("Winter wonderland", scriveva lei a corredo degli scatti in cui la star è anche il suo cagnolino) eccoli scendere sul campo del Padel Palace di Milano con i racchettoni dello sport più trendy del momento.

La conduttrice di Dazn e il portiere tedesco ex Liverpool hanno passato una domenica all'insegna dello sport (dopo un venerdì calcistico con la Leotta sul prato del Diego Maradona Stadium a raccontare il trionfo del Napoli sulla Juventus).





Diletta Leotta, vai col liscio sul campo di Padel. E Karius se la ride

"Australian Open 2023, siamo pronti!", ha scherzato la showgirl catanese nelle sue storie Instagram. Sullo stile forse c'è un po' da lavorare: ad un certo punto Diletta ha clamorosamente lisciato la palla, tra le risate di Karius.

Diletta Leotta e Karius (Instagram Story dilettaleotta)





"Maybe next time" ("Magari la prossima volta") scrive la Leotta con autoironia aggiugendo emoticon che se la ridono pure loro.