Sondaggi: Lega di Salvini crolla. Due partiti in risalita. I numeri

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini crollo. Pd di Zingaretti scende

La Lega di Matteo Salvini perde l'1,3% in soli 7 giorni e va al 25,4% secondo il sondaggio della Openmedia settimanale (del 22 giugno). I dati di Ipsos e Ixè pesano sul Carroccio che viene dato nei rispettivi sondaggi politici al 23,5% e il 24,3%. Dopo due settimane di trend positivo la Lega torna a scendere e diminuisce il divario con il Partito democratico ora al 5,1%, con i dem in recupero dello 0,2% rispetto all’ultima rilevazione della settimana scorsa.

Sondaggi, Fratelli d’Italia e Forza Italia recuperano. M5S stabile

Fratelli d’Italia e Forza Italia in questi sondaggi politici in crescita rispettivamente dallo 0,5 e dello 0,4 che consegnano un +0,9% complessivo al centrodestra sofferente per la perdita dell'1,3% da parte della Lega. Il partito di Giorgia Meloni sfiora il 15% (14,8%), con il Movimento 5 Stelle però ancora avanti (15,9%). Il partito di Silvio Berlusconi al 7,4%. Srgue Italia Viva di Matteo Renzi che perde qualcosa (-0,2%) ed è al 3%.

Sondaggi, +Europa sale, stabile Azione di Carlo Calenda

I sondaggi di Openmedia vedono il balzo di +Europa, in crescita dello 0,3% rispetto all’ultimo dato della settimana scorsa, con aggancio ai Verdi all’1,8%. Stabile Azione di Carlo Calenda al 2,7%, raggiunta da Sinistra Italiana (+0,1%).

Sondaggi politici Lega, Pd, M5s, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Italia Viva

Lega Nord: 25,4% (-1,3%)

Pd: 20,3% (+0,2%)

M5S: 15,9% (+0,1%)

Fratelli d’Italia: 14,8% (+0,5%)

Forza Italia: 7,4% (+0,4%)

Italia Viva: 3% (-0,2%)

Azione: 2,7% (=)

Sinistra: 2,7% (+0,1%)

+Europa: 1,8% (+0,3%)

Verdi: 1,8% (=)