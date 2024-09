Juventus, verso un rosso di 200 milioni di euro nel bilancio 2023/2024. Inter? A meno 36 (e il trend è in miglioramento)

Juventus, bilancio 2023/24 verso un rosso di 200 milioni di euro

La Juventus si appresta a chiudere il bilancio 2023/24 con un rosso attorno a quota 200 milioni di euro. Lo scrive Calcio e Finanza secondo cui "la cifra presente nei documenti ufficiali di Exor (-81 milioni di euro nel secondo semestre, per un totale di -176 milioni di euro nella stagione 2023/24) non tiene conto di alcune operazioni successive alla chiusura dell’esercizio. Tra queste, l’accordo per la risoluzione del contratto del portiere Wojciech Szczesny e la cessione di Federico Chiesa al Liverpool". "Il dato della semestrale di Exor va infatti preso con cautela, considerato che i numeri della Juventus riportati sono utilizzati per la stesura del bilancio consolidato della holding - spiega Calcio e Finanza - Tuttavia, come già accaduto negli anni scorsi, il dato che emerge dai conti Exor, seppur in parte differente rispetto a quello dei conti della Juventus, rappresenta un indicatore attendibile per anticipare il risultato della società bianconera".

Per la Juve un passo indietro rispetto al rosso di 123 milioni dell’anno scorso, ma numeri migliori nei confronti della perdita di 239,3 milioni nel 2021-22.

Il cda in programma in queste ore comunque definirà il bilancio della Juventus che verrà discusso e approvato nell’assemblea degli azionisti fissata per giovedì 7 novembre.

Va infine ricordato che la prossima firma di Wojciech Szczesny con il Barcellona porterà a un risparmio di 2 milioni sulla buonuscita del portiere polacco.

Inter, cda approva il bilancio: perdite scendono a 36 milioni. Oaktree ricapitalizza per 47 mln

L'Inter prosegue il suo trend in miglioramento sul fronte dei conti. Se il campo ha portato allo scudetto della seconda stella per la squadra nerazzurra guidata da Simone Inzaghi, il club passa da -85 del 2022-23 ai -36 del 2023-24. Vediamo il comunicato sul progetto di bilancio approvato.

Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio per l’anno fiscale 2023/24, al termine della riunione che si è tenuta ieri presso la sede del Club. Il bilancio sarà sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A., che sarà convocata per la fine di ottobre. Si evidenzia una ulteriore forte riduzione delle perdite rispetto all’anno fiscale 2022/23, che passano da 85 a 36 milioni di euro, un decremento pari a circa 50 milioni di euro. Questo risultato è generato da un lato da un aumento dei ricavi di circa 48 milioni di euro per un valore totale che si attesta a 473 milioni di euro, dovuto ai risultati dell’area sportiva che hanno portato ad un aumento del fatturato commerciale. Allo stesso tempo i costi di produzione restano pressoché stabili rispetto all’anno precedente, per un totale di 464,5 milioni di euro. Diretta conseguenza di questi andamenti è un aumento netto del valore della produzione per 9 milioni di euro, rispetto a una perdita di 40 milioni di euro nello scorso esercizio.

Dal 22 maggio 2024, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”) sono proprietari di FC Internazionale Milano come nuovo azionista di maggioranza. L’Azionista di Maggioranza ha provveduto nel corso del primo trimestre dell’esercizio 24/25 ad una importante operazione di ricapitalizzazione per complessivi 47 milioni di euro. Le riserve di patrimonio netto a disposizione della società aumentano quindi di 44 milioni attraverso dirette iniezioni di cassa e di 3 milioni attraverso la conversione dell’ultima quota residua di finanziamenti soci. Gli investimenti da parte dell’Azionista di Maggioranza dimostrano l’impegno verso il raggiungimento della stabilità finanziaria ed operativa del Club, a sostegno del più alto livello di performance dentro e fuori dal campo.

Il mercato estivo di preparazione alla nuova stagione è stato condotto in sostanziale equilibrio, portando alla squadra inserimenti di eccellente livello e al contempo perseguendo l’obiettivo di combinare sostenibilità finanziaria e successo sportivo. Inoltre, dall’inizio della stagione 2024/25 sono state siglate nuove importanti partnership che hanno permesso di valorizzare ulteriormente la maglia nerazzurra, confermando l’appeal internazionale del brand Inter. Betsson Sport, colosso dell’infotainment globale, è ora presente sul front della maglia nerazzurra con il più grande accordo di questo tipo della storia del Club, e Gate.io, uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, sulla sleeve.