Principe Harry e William: lite furiosa, colpa di Meghan Markle: rumors

I principi Harry e William avrebbero avuto una lite furiosa e non si parlerebbero più. La colpa sarebbe di Meghan Markle.

La Duchessa di Sussex è attualmente in Canada dove vive con marito e figlio, ma presto potrebbe tornare in Inghilterra. Ecco cos’è successo tra i due fratelli.

Principe Harry e William: il rapporto peggiora per colpa di Meghan?

Da quando Meghan Markle è entrata nella Famiglia Reale sono cambiate molte cose. Secondo diversi rumors, Harry e William, che si sono sempre amati e appoggiati, potrebbe dividersi definitivamente.

La decisione del primo di abbandonare l’ente di beneficienza fondato con il fratello, poi la scissione dal profilo Instagram e la creazione di un profilo ad hoc per i Duchi di Sussex, poi ancora l’assenza a Natale seguita dalla rottura definitiva con la Royal Family.

Queste sono solo alcune delle decisioni prese da Harry e Meghan negli ultimi mesi, destando lo stupore di sudditi e familiari.

Secondo diverse voci, il rapporto tra i due fratelli sarebbe progressivamente peggiorato fino al momento attuale. William ed Harry non si parlerebbero più per colpa di Meghan Markle.

La Duchessa di Sussex è stata da molti accusata di aver portato via il principe dalla Famiglia Reale. Molti esperti ritengono che lei potrebbe presto divorziare dal marito per inseguire i suoi sogni, fra cui anche la politica e la casa Bianca.

Meghan è stata accusata di aver messo i due fratelli uno contro l’altro. Le continue critiche alla consorte avevano già portato Harry a difenderla qualche tempo fa.

“Sfortunatamente, mia moglie è diventata una delle ultime vittime di una stampa scandalistica britannica che conduce campagne contro individui senza alcun pensiero sulle conseguenze” aveva dichiarato il Duca di Sussex. “Una campagna spietata che si è intensificata nell’ultimo anno, durante la sua gravidanza e mentre cresceva nostro figlio neonato. La mia paura è la storia che si ripete. Ho visto cosa succede quando qualcuno che amo è mercificato. Ho perso mia madre e ora guardo mia moglie cadere vittima delle stesse potenti forze”.

Harry è sempre apparso molto innamorato di Lady Markle. L’ha seguita persino in Canada e ha abbandonato il titolo reale. In molti ritengono che William non abbia accettato queste decisioni così drastiche.

Cos’è successo tra Harry e William

Una fonte che preferisce restare anonima ha rivelato al The Sun cos’è successo nelle ultime settimane. Il Principe Harry e William avrebbero mantenuto le distanze durante il summit di Sandringham. Dopo il vertice i due fratelli si sarebbero presi del tempo per discutere.

A fare il primo passo sarebbe stato il Duca di Sussex che vorrebbe appianare i contrasti. Tuttavia sembra che il marito di Kate non riesca a perdonare il fratello per le decisioni prese, prime fra tutte quelle di abbandonare la Corona e trasferirsi in America.

Secondo la fonte, William riterrebbe Meghan responsabile di tutte le scelte fatte dalla coppia negli ultimi mesi.