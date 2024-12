Napoli-Venezia, Raspadori sblocca la partita e incassa il goal della vittoria: 1-0. Conte aggancia l'Atalanta in vetta

Il Napoli vince al Maradona contro il Venezia

Il Napoli di Antonio Conte, dopo qualche fatica, batte il Venezia 1 a 0 grazie al gol, al 79', di Giacomo Raspadori. Rammarico per gli uomini di Di Francesco, protagonisti di una grande gara di applicazione difensiva e capaci anche di parare, grazie al riflesso di Stankovic, un rigore a Romelu Lukaku nel primo tempo. Con questa vittoria il Napoli aggancia l'Atalanta, fermata ieri all'Olimpico dalla Lazio, al primo posto in classifica, salendo a quota 41 punti. Il Venezia rimane invece penultimo a quota 13.

Parte subito forte il Napoli, che chiude il Venezia nella propria metà cambio e sfiora il vantaggio da palla inattiva, prima con Rrahmani poi con McTominay. La pressione azzurra è totale, con Kvaratskhelia, tra i più attivi, che impegna Joronen al quarto d'ora. Gli ospiti però riescono a tenere e hanno una grande occasione: Yeboah viene servito in area da Zampano e calcia a botta sicura, ma trova la bella parata di piede di Meret. Lo spavento non intimorisce il Napoli, che continua a premere e al 36' si conquista un calcio di rigore per fallo di mano di Idzes: sul dischetto si presenta Romelu Lukaku, che però si fa ipnotizzare da Stankovic, bravo a intuire la traiettoria e parare il sinistro incrociato del belga. Sul finire di tempo è Anguissa a divorarsi un'altra occasione per il vantaggio, sparando alto da centro area.