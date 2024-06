Thiago Motta, non solo Koopmeiners: le richieste per la sua super Juventus

Juventus, Koopmeiners e Calafiori le prime richieste di Thiago Motta

L'era di Thiago Motta alla Juventus sta per iniziare. L'ormai ex allenatore del Bologna dovrebbe firmare la prossima settimana con la Vecchia Signora. La corte del Manchester United? "Non sembra costituire un pericolo", scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. E parla di alcune delle priorità e sogni del mister italo-brasiliano. Si parte con due nomi che circolano da tempo, ossia il centrocampista olandese dell'Atalanta, Koopmeiners e il difensore del Bologna Calafiori. "L’olandese è considerato il principale arricchimento tecnico-tattico, ma la Gioielleria Percassi è costosissima: un anno fa rifiutò 50 milioni tondi tondi dal Napoli. E poi, storicamente, a Bergamo non si praticano cambi merce: solo argent. Quaranta i milioni che chiede invece il Bologna per Calafiori, la Juve è però convinta di poterlo prendere con 30 puntando sulla volontà del giocatore"

Juventus, Douglas Luiz e Mason Greenwood

Ma attenti anche a Douglas Luiz dell’Aston Villa, "è il play più gradito: per questo Giuntoli, grazie ai buoni uffici di Frank Trimboli di Base Soccer, London, sta provando a inserire McKennie, valutato 30 milioni".

E poi "c’è il 22enne attaccante esterno Mason Greenwood dello United, quest’anno al Getafe. Per esigenze di Financial Fair Play il club di Manchester deve cederlo entro il 30 giugno", spiega Ivan Zazzaroni. Che raffredda le voci dei giorni scorsi su Savinho "("Sembra destinato alla Bundesliga").

Juventus, Szczęsny e Chiesa in uscita?

Giocatori in uscita? L'arrivo di Michele Di Gregorio dal Monza e la conferma di Perin allontanano Szczęsny (all'ultimo anno di contratto), e che secondo il direttore del CorSport potrebbe anche essere ceduto a zero (sfoltendo così il monte ingaggi, l'attuale numero uno polacco ha uno stipendio da circa 7 mln). Possibile addio anche per Federico Chiesa (anche lui a un anno dalla scadenza).

E poi ci sarebbe il sogno Joshua Zirkzee. Ma sul talento olandese che ha vissuto una stagione fantastica nel Bologna di Thiago Motta, il Milan è molto avanti e determinato a chiudere (insieme a Fofana).